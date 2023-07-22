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НовостиПроисшествия22 июля 2023 16:08

В Казани на двух станциях метро появилось задымление

В МУП «Метроэлектротранс» объяснили причину
Адам САГАЛ
График движения составов не изменен

График движения составов не изменен

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на станциях метро «Яшьлек» и «Козья слобода» появилось задымление. Об этом горожане сообщают в соцсетях, публикуют видео с места событий.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», в перегоне по первому главному пути станций метро «Яшьлек» - «Козья Слобода» вышла из строя и задымилась муфта электрокабеля, вследствие чего произошло переключение на резервный электрокабель. В организации уточнили, на станциях метро включились системы вентиляции.

Метро в Казани работает в штатном режиме, график движения составов не изменен.

«В ночь работники энергохозяйства проведут работы по устранению неисправности», - уточнили в МУП.

Ранее мы сообщали, что в Казани на строительство второй линии метро направят еще 943 миллиона рублей.

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