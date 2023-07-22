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НовостиНедвижимость22 июля 2023 14:00

В Татарстане ожидается туман

На следующей неделе придет потепление
Адам САГАЛ
Туман накроет лишь некоторые районы республики

Туман накроет лишь некоторые районы республики

В Казани и местами на территории Татарстана 23 июля ночью и утром ожидается туман. Ночью температура воздуха будет +14..+16 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, первые два дня новой недели будут прохладными – днем до +22 градусов. А вот с 26 июля температура должна повыситься. Днем будет +28..+31 градус.

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