В Татарстане ожидается туман

Туман накроет лишь некоторые районы республики

В Казани и местами на территории Татарстана 23 июля ночью и утром ожидается туман. Ночью температура воздуха будет +14..+16 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, первые два дня новой недели будут прохладными – днем до +22 градусов. А вот с 26 июля температура должна повыситься. Днем будет +28..+31 градус.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram