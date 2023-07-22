Имя героя СВО присвоят школе в Татарстане

25-летний командир танка погиб во время СВО. Фото: пресс-служба мэрии Лениногорска

В Татарстане планируют присвоить школе имя героя СВО. Образовательное учреждение в Лениногорске назовут в честь Героя России Дамира Исламова. Речь идет о школе №6.

По информации «БИЗНЕС Online», в Лениногорске стартовала подготовка к торжественной церемонии, которую планируют провести 1 сентября. Инициатором присвоения имени героя школе стала сестра Исламова.

Ранее на территории Казанского танкового училища был открыт бюст Дамира Исламова.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сформировали три новых именных батальона для участия в СВО.

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