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НовостиОбщество22 июля 2023 13:12

Имя героя СВО присвоят школе в Татарстане

Образовательное учреждение находится в Лениногорске
Адам САГАЛ
25-летний командир танка погиб во время СВО. Фото: пресс-служба мэрии Лениногорска

25-летний командир танка погиб во время СВО. Фото: пресс-служба мэрии Лениногорска

В Татарстане планируют присвоить школе имя героя СВО. Образовательное учреждение в Лениногорске назовут в честь Героя России Дамира Исламова. Речь идет о школе №6.

По информации «БИЗНЕС Online», в Лениногорске стартовала подготовка к торжественной церемонии, которую планируют провести 1 сентября. Инициатором присвоения имени героя школе стала сестра Исламова.

Ранее на территории Казанского танкового училища был открыт бюст Дамира Исламова.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сформировали три новых именных батальона для участия в СВО.

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