В Татарстане два грузовика столкнулись из-за уснувшего водителя

В результате аварии водитель «JAC» скончался на месте происшествия Фото: принтскрин видео.

В Татарстане ночью 22 июля на 1071-м километре трассы М7 произошло смертельное ДТП.

По данным МВД по РТ, водитель грузового автомобиля «JAC» уснул за рулем, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «МАН».

В результате аварии водитель «JAC» скончался на месте происшествия.

В эту же ночь произошли другое ДТП, где также уснул водитель. Мужчина вез пассажиров и аэропорта Казани в Набережные Челны.

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