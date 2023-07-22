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НовостиПроисшествия22 июля 2023 11:44

В Татарстане два грузовика столкнулись из-за уснувшего водителя

Один человек погиб в результате аварии
Адам САГАЛ
В результате аварии водитель «JAC» скончался на месте происшествия

В результате аварии водитель «JAC» скончался на месте происшествия

Фото: принтскрин видео.

В Татарстане ночью 22 июля на 1071-м километре трассы М7 произошло смертельное ДТП.

По данным МВД по РТ, водитель грузового автомобиля «JAC» уснул за рулем, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «МАН».

В результате аварии водитель «JAC» скончался на месте происшествия.

В эту же ночь произошли другое ДТП, где также уснул водитель. Мужчина вез пассажиров и аэропорта Казани в Набережные Челны.

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