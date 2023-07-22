В Татарстане вводят штрафы до 500 тысяч рублей за запуск беспилотников

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период действия режима базовой готовности в Татарстане будут действовать штрафы за запуск беспилотников. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал соответствующий закон.

Для нарушителей-граждан размер штрафа составит от 1 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тысяч, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. При повторных нарушениях суммы будут больше – для юрлиц они достигнут 500 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее мы сообщали, что Татарстан представит новые беспилотники на форуме «Армия-2023».

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