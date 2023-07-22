В Татарстане водитель уснул по пути из аэропорта и совершил смертельное ДТП

От автомобиля осталась лишь груда металла. Фото: ГИБДД РТ

Смертельное ДТП случилось на 909-м километре трассы М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстане. Водитель уснул за рулем.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ларгус» вез 7 пассажиров из аэропорта Казани в Набережные Челны. В какой-то момент он уснул за рулем и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Газель».

В результате происшествия погиб пассажир, который находился на переднем пассажирском сиденье. Водитель госпитализирован с различными травмами. Больше фото с места происшествия в нашем канале.

Ранее мы сообщали, что в этот же день в результате ДТП погибли двое детей.

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