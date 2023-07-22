В Татарстане при столкновении легковушки и грузовика погибли двое детей

Семья ехала на море. Фото: ГИБДД РТ

Авария произошла 22 июля в 5.30 на 176-м километре дороги Казань-Оренбург.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Renault Kaptur» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество и совершила столкновение с грузовиком «Scania». В результате происшествия погибли двое детей – 12 и 13 лет. Еще одна 12-летняя девочка доставлена в больницу с различными травмами.

Известно, что семья ехала на море.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске смертельное ДТП с участием мотоциклиста попало на видео.

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