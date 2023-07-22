Казанский пороховой завод ищет сотрудников на высокую зарплату

Первые две недели работник проходит на заводе обучение. Фото: пресс-служба раиса РТ

На Казанский пороховой завод в связи с увеличением объемов производства требуются сотрудники. Заработную плату обещают высокую.

Как рассказала глава управления кадровой политики завода Татьяна Михайлов, нужен рабочий персонал, а именно 120 человек. Вакантны позиции сборщиков, прессовщиков, аппаратчиков. Для трудоустройства достаточно среднего образования.

Первые две недели работник проходит на заводе обучение. В это время будет начисляться зарплата 45 тысяч рублей. После того, как обучение завершится, заработок вырастет до 50 тысяч рублей и выше. Средняя зарплата на пороховом заводе в июне составила 80 тысяч рублей, сообщает ИА «Татар-информ». В статистику включили лишь рабочие специальности, без руководителей.

«Это сейчас достойная плата, особенно если учитывать, что для этого не нужно специализированное образование», – подчеркнула Михайлова.

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