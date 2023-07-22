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НовостиОбщество22 июля 2023 6:47

40% казанцев видят во сне свою работу

Таким снам более подвержены женщины
Адам САГАЛ
Сотрудники с высоким доходом реже видят во сне свою работу

Сотрудники с высоким доходом реже видят во сне свою работу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Казани даже ночью не всегда отдыхают от работы. 40% опрошенных признались, что она им снится. Чаще других такие сны видят педагоги и менеджеры по работе с клиентами. Опрос провели специалисты SuperJob.

Реже всего работа снится дизайнерам и системным администраторам. Женщина чаще мужчин подвержены подобным снам – 46% против 35%.

Также исследователи отметили, что сотрудники с высоким доходом реже видят во сне свою работу.

Ранее мы сообщали, что предприятия в Набережных Челнах будут выявлять непривитых сотрудников.

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