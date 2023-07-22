В Казани на школу с теннисным кортом выделили еще 577 млн рублей

В новой школе будут два бассейна, актовый зал, столовая Фото: Артем ЛЕНЦ

В Казани на строительство школы с теннисным кортом на улице Сибгата Хакима дополнительно выделено 577 миллионов рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

Завершить строительство школы планируется до весны 2024 года. Она будет рассчитана на 1224 ученика.

В новой школе будут два бассейна, актовый зал, столовая, два спортивных зала, библиотека, учебные классы. На территории оборудуют теннисный корт, площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле.

Ранее мы сообщали, что в казанском микрорайоне построят школу за 934 миллиона рублей.

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