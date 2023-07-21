В Ново-Савиновском районе Казани завершили благоустройства двора

По просьбе жильцов были установлены 22 скамейки и 24 урны для мусора, а количество мест для парковки увеличили с 23 до 73. Фото: мэрия Казани

В Ново-Савиновском районе Казани по улице Фатыха Амирхана, 28, 30, 32 завершили благоустройства двора. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Как сообщили в ведомстве, на проезжей части было уложено новое покрытие, установлены детская и спортивные площадки.

Напомним, что работы стартовали в апреле. Перед этим прошли встречи с местными жителями, которые высказали свои пожелания по будущей территории. Всего там проживает более 1100 жильцов. По их просьбе были установлены 22 скамейки и 24 урны для мусора, а количество мест для парковки увеличили с 23 до 73.

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