В Казани вновь установят бюст Карлу Марксу

Цена тендера составляет 1,3 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани планируют установить бюст Карлу Марксу. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. Цена тендера составляет 1,3 млн рублей.

Подрядчику будут переданы научно-проектная документация и другие документы, чтобы он смог выполнить бюст на гранитном постаменте 1949 года. Одно из главных требований — получить положительное заключение в Министерстве культуры России на разработанный эскизный проект от историко-культурной экспертизы. Проект должен предусматривать восстановление первоначальной скульптурной композиции и обоснование его перемещения на новое место.

Напомним, что ранее памятник стоял на пересечении улиц Петербургской и Артема Айдинова с 1949 года. В 2005 году он был демонтирован.

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