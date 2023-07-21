В Татарстане за неделю подешевели свекла и картофель, но подорожала соль

По данным статистики, свекла подешевела больше других продуктов — на 2,5% до 45,5 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за неделю, с 10 по 17 июля, подешевели свекла и картофель, но подорожала соль. Такие данные приводит Татарстанстат.

По данным статистики, свекла подешевела больше других продуктов — на 2,5% до 45,5 рублей за килограмм. В цене уменьшились лук и картофель. Морковь подешевела до 65 рублей за один килограмм. Кроме того, в этот период снизились цены на алкогольную продукцию до 641 рубля за литр.

Цены на соль выросли до 14 рублей за один килограмм. Капуста подорожала до 54,7 рублей. Помидоры до 103,4.

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