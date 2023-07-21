Большие очереди во 2 отделении ГИБДД УМВД 11 и 12 июля были связаны с приостановкой работы 9 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД объяснили причины больших очередей в регистрационных отделах Казани. Об этом рассказал замначальника управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану, подполковник полиции Дамир Бикмухаметов.

По его словам, большие очереди во 2 отделении ГИБДД УМВД 11 и 12 июля были связаны с приостановкой работы 9 июля. В этот день регистрационные подразделения не работали из-за технических работ в федеральной информационной системе по всей стране. Он также напомнил, что регистрация транспорта в столице Татарстана проводится в 7 пунктах. Самые загруженные дни недели — вторник, пятница и суббота.

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