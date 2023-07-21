В Татарстане 23 июля ограничат движение на трассе из-за велогонок

движение для автомобилей будет закрыто на участке трассы Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане 23 июля ограничат движение на трассе из-за Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk. Движение будет перекрыто с 6 утра и до 14.00, а после этого продолжится в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора» движение для автомобилей будет закрыто на участке трассы Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Проезд транзитного транспорта организуют по маршруту Альметьевск — Лениногорск. В связи с этим водителей просят быть внимательными при выборе своего маршрута и соблюдать требования временно установленных дорожных знаков.

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