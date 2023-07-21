На трассе Казань — Ульяновск произошло смертельное ДТП

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают спецслужбы и работники Госавтоинспекции. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня, 21 июля, на 4 километре трассе Казань — Ульяновск произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада» и грузовым FAW.

Как сообщили в Госавтоинспекции по республике, 60-летний водитель легкового автомобиля начал совершать обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем FAW. От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте аварии. За рулем второго транспортного средства был мужчина 27 лет.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают спецслужбы и работники Госавтоинспекции.

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