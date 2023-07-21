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НовостиОбщество21 июля 2023 14:14

В Татарстане будут судить экс-заведующую ФАПом за липовые ковидные сертификаты

В 2021 году она сделала 18 поддельных сертификатов за деньги
Елена СКВОРЦОВА
В общей сложности она получила вознаграждение в размере 28,5 тысяч рублей

В общей сложности она получила вознаграждение в размере 28,5 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане будут судить экс-заведующую ФАПом за липовые ковидные сертификаты. Она сделала 18 поддельных медсправок за деньги. В общей сложности она получила вознаграждение в размере 28,5 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник следственного комитета по республике Андрей Шептицкий.

Так, по версии следствия, в 2021 году она занесла в базу данные о 18 людях, которым сделала поддельные медицинские сертификаты. При этом сами прививки они, конечно, не делали, а дозы вакцин, которым им предназначались, были уничтожены. Дело направлено в суд.

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