В общей сложности она получила вознаграждение в размере 28,5 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане будут судить экс-заведующую ФАПом за липовые ковидные сертификаты. Она сделала 18 поддельных медсправок за деньги. В общей сложности она получила вознаграждение в размере 28,5 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник следственного комитета по республике Андрей Шептицкий.

Так, по версии следствия, в 2021 году она занесла в базу данные о 18 людях, которым сделала поддельные медицинские сертификаты. При этом сами прививки они, конечно, не делали, а дозы вакцин, которым им предназначались, были уничтожены. Дело направлено в суд.

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