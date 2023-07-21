Базу казанского ФК «Рубин» планируют модернизировать

Проект представили Рустаму Минниханову. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 21 июля, раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров посетили базу футбольного клуба «Рубин». На встрече им представили проект модернизации территории, сообщает пресс-служба главы.

На базе планируют построить крытый манеж площадью более 10 тысяч квадратных метров. Возле базы основной команды возведут еще одно здание академии клуба с тренажерным залом, бессейном, офисами, медблоком и столовой.

Напомним, казанский «Рубин» начнет сезон 2023/2024 в РПЛ с матча против «Локомотива».

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