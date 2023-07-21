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НовостиЭкономика21 июля 2023 12:22

Пенсионеры в Марий Эл получат прибавку к пенсии в августе

Речь идет о работающей категории граждан
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Надбавку к пенсии получат более 45 тысяч работающих пенсионеров.

Надбавку к пенсии получат более 45 тысяч работающих пенсионеров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа более 45 тысяч работающих пенсионеров Марий Эл получат прибавку к пенсии после ежегодного перерасчета. При этом для получения надбавки обращаться никуда не нужно, сообщили в отделение СФР по республике.

На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в 2022 году платили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

При этом точно сказать насколько увеличится песня нельзя. Все зависит от зарплаты, количества отработанных в прошлом году месяцев, количества страховых взносов и пенсионных коэффициентов.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто будет выступать на Дне города Йошкар-Олы.

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