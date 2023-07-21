Напали с чулками на голове: в Казани у бизнесмена на улице вырвали сумку с 4,5 млн рублей

Нападавшие использовали электрошокер Фото: принтскрин видео.

В Казани оглашен приговор по делу о разбойном нападении на предпринимателя.

Преступление произошло в сентябре 2018 года в Казани на проспекте Амирхана. После того, как 54-летний глава местной юридической фирмы припарковался около офиса банка и вышел на улицу, на него напали двое незнакомцев с чулками на голове и электрошокерами в руках. У мужчины отобрали сумку, в которой находилось 4,5 миллиона рублей. Нападение попало на видео.

Позже полицейские задержали подозреваемых – ими оказались 32-летние уроженцы Грузии. Один проживал в Самаре, другой – в Ульяновске. Оба ранее судимы.

Как выяснили следователи, обвиняемые заранее узнали о том, что предприниматель будет перевозить крупную сумму денег и запланировали нападение. Для этого они купили автомобиль «Лада Приора». Для конспирации не стали регистрировать его на себя, вместо этого установили чужие госномера.

Задержали подозреваемых в Самаре, там они совершили серию краж барсеток из машин. Их даже успели осудить за эти деяния на 3,5 года каждого. Позже этапировали в Казань.

В Татарстане суд приговорил каждого к 8 годам колонии строгого режима.

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