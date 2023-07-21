В Казани по делу о 160 млн рублей оправдан экс-глава совета директоров «Интехбанка»

Максимальный срок по этой статье - до 10 лет лишения свободы. Фото: Вахитовский суд Казани

Вахитовский районный суд Казани оправдал экс-главу совета директоров «Интехбанка» Рустема Абдуллина и экс-директора компании «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Оправдательный приговор был вынесен из-за отсутствия в их деяниях состава преступления. Изначально фигурантов обвиняли в хищении 8 миллионов рублей и попытке украсть 158 миллионов рублей. Им грозило до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее экс-председателя председателя «Интехбанка» обвиняли в причинении ущерба на сумму 713 миллионов рублей.

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