Казанский «Рубин» начнет сезон 2023/2024 в РПЛ с матча против «Локомотива»

К этому моменту клуб также обновил форму игроков. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 22 июля, казанский «Рубин» в выездном матче с московским «Локомотивом» даст старт сезону 2023/2024 в Российской премьер-лиге. Сейчас спортсмены активно готовятся к игре.

Во время подготовки к РПЛ в клубе произошло несколько трансферов. Состав «Рубина» пополнился полузащитником Иву Угочукву, нападающим Мирлиндом Даку, центральным защитником Игором Вуячичем и защитником Мацеем Рыбусом. В свою очередь, полузащитник Оливер Абильдгор перешел в итальянский клуб.

Напомним, что «Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета и досрочно стал чемпионом ФНЛ. Теперь команда пойдет «в бой» под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив» можно посмотреть по ссылке.

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