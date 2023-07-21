В Нижнекамске смертельное ДТП с участием мотоциклиста попало на видео

Смертельное ДТП произошло в Нижнекамске на проспекте Химиков Фото: принтскрин видео.

В Нижнекамске на проспекте Химиков 20 июля произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора.

ДТП случилось напротив дома №9. На ролике видно, как два мотоциклиста резко стартуют на светофоре. В какой-то момент один из них задевает бордюр и опрокидывается.

По данным источника «КП-Казань», 35-летний мотоциклист скончался.

Ранее мы сообщали, что в Казани в результате ДТП погиб мотоциклист.

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