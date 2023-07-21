В Татарстане цены на бензин продолжили свой рост

С декабря прошлого года больше всех остальных подорожала марка АИ-95. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За прошедшую отчетную неделю – с 10 по 17 июля, в Татарстане зафиксирован очередной рост цен на бензин. Он продолжается в течение последних трех месяцев. Причем это касается всех его марок, независимо от октанового числа. Об этом говорят данные Татарстанстата.

Согласно его исследованию, за указанный период времени бензин марки АИ-92 подорожал на 34 копейки (на 0,73%) и стоит на АЗС в среднем 47,69 рубля за литр, АИ-95 также прибавил в цене ровно 34 копейки (рост на 0,67%) – литр сейчас стоит 51,71 рубля, АИ-98 и выше – на 12 копеек (рост на 0,18%), за литр в среднем придется заплатить 62,8 рубля. Дизельное топливо в Татарстане также подорожало, но меньше чем бензин – на 3 копейки (рост на 0,04%), литр стоит в среднем 55,17 рубля.

Если сравнить июньские цены на бензин и цены в декабре прошлого года, то видно, что больше всех подорожала марка АИ-95 – на 3,06%, на втором месте здесь АИ-98 и выше – рост на 2,97%, на третьем месте стоит бензин марки АИ-92 – на 2,47%. В свою очередь дизельное топливо с декабря 2022 года по июнь 2023-го поднялся в цене на 1,37%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram