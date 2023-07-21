Как работает мобильный интернет в казанских пробках

Фото: freepik.com

ИАА TelecomDaily проверило надежность мобильного интернета пяти операторов в Казани. В начале июля эксперт агентства проехал более сотни километров по улицам города, включая наиболее густонаселённые спальные районы и деловые центры. Отдельно связь тестировалась в пробках – на дорогах, где обычно наблюдается повышенный трафик в утренний и вечерний часы пик.

В маршрут исследования попали наиболее загруженные городские улицы: въезд через Мамадышский тракт, перекресток улиц Ершова и Гвардейской, Проспекта Победы с улицами Губкина, Родины и Ломжинской, улиц Тэцевской и Копылова у стадиона «Рубин», улицы Космонавтов с Сибирский трактом и улицей Патриса Лулумбы, Танковое кольцо, съезд с моста Миллениум и др. Кроме того, связь была протестирована в деловом центре города – на улицах Пушкина, Право- и Лево-Булочная, Карла Маркса, Астрономическая, Чернышевского, Островского, Салимжанова и др.

Надежный мобильный интернет помогает с пользой проводить время в дороге: водителям — слушать музыку и пользоваться навигацией, пассажирам — просматривать видео, новости и социальные сети, участвовать в онлайн-звонках или играть онлайн без заминок. Эксперт издания оценивал надежность интернет-серфинга в движении по двум ключевым параметрам: стабильность самого соединения и уровень задержки сигнала, или, говоря «технически», пинг. Измерения проводились с помощью специального оборудования TEMS Investigation* с использованием СИМ-карт всех операторов.

В частности, стабильность соединения была проверена с помощью загрузки так называемой эталонной страницы Кеплера. Она содержит в себе все основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру лучшие показатели у билайна – успешность загрузки страницы в сети этого оператора составила максимальные 100%. При этом, среднее значение по городу – 98,1%.

Что касается замеров пинга, здесь опять же лидером среди операторов оказался билайн. Эта характеристика должна стремиться к нулю, то есть чем этот показатель ниже, тем лучше. У билайна он равняется 54,5 миллисекунде (среднее значение по городу – 73,8 миллисекунды).

Между тем, по данным TelecomDaily, средняя скорость мобильного интернета в сетях операторов в Казани достигает 37,8 Мбит/с, при этом именно у билайна зафиксированы наиболее высокие значения в 49,8 Мбит/с.

«Лидерство билайна по ключевым параметрам надежности – это итог всех тех технических работ, которые мы проводим на нашей сети в Татарстане. В частности, масштабный рефарминг, завершившийся в конце прошлого года и затронувший несколько сотен базовых станций по всему региону, сегодня позволяет нашим клиентам выходить в интернет на более высоких скоростях. Кроме того, вот уже несколько лет мы усиленно развиваем нашу сеть в городских трафиковых локациях – в деловых кварталах, на дорогах с плотным движением, загруженных улицах. Благодаря этому наши абоненты могут комфортно пользоваться мобильными сервисами без прерываний, даже передвигаясь по городу в часы пик. Мы продолжим увеличивать надежность нашей сети и предоставлять качественный сервис для жителей республики», – комментирует результаты исследования директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Весь текст исследования можно прочитать на сайте издания.

* TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем.

Реклама. beeline.ru