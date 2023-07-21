С 2 по 7 августа ограничения коснутся участка от дома №2г до улицы Зеленой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение по улицам Ленина и Школьной. Причиной стало строительство сетей водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке от улицы Рабочая до дома №2г. Там закроют проезд с 27 июля по 1 августа. А с 2 по 7 августа ограничения коснутся участка от дома №2г до улицы Зеленой, с 8 по 13 августа - участка от дома №6 до дома №12, с 14 по 19 августа - участка от дома №12/1 до дома №24.

Кроме того, полностью будет закрыта проезжая часть на улице Школьной от дома №2 до Советской. Это ограничение будет действовать с 20 по 26 августа.

Напомним, 21 июля в центре Казани перекроют движение из-за крестного хода.

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