В Кукморском районе состоится Слет школьных лесничеств Татарстана

Участниками слета станут 100 ребят из 31 лесничества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кукморском районе состоится VI Слет школьных лесничеств Татарстана «Лес в народных традициях». Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля, сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

Участниками слета станут 100 ребят из 31 лесничества. Мероприятие состоится на базе Лубянского лесотехнического колледжа. В первый день участников ждет игра «Лесная цифровая викторина» и музыкально-развлекательная программа. А 27 июля пройдут церемония открытия и конкурс «Юные лесоводы».

Кроме того, участники напишут эссе, покажут свои навыки в определении вида и возраста растений, установлении вида птиц, различных вредителей леса, ориентировании на местности. А специалисты познакомят их с новыми технологиями , исследованиями и проведут мастер-классы.

В последний день слета состоится подведение итогов и награждение победителей. В Минлесхозе республике надеются, что мероприятие станет одним из ярких и незабываемых событий для школьников.

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