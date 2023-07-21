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НовостиАвто21 июля 2023 7:15

В Альметьевском районе из-за велогонок приостановят движение по трассе Р-239

Ограничение продлится с 6:00 до 14:00 23 июля
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Речь идет об участке с 249-го по 256-й километр автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург.

Речь идет об участке с 249-го по 256-й километр автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевском районе 23 июля из-за велогонок «Tour de Tatarstan. Almetevsk» приостановят движение по трассе Р-239. Ограничение продлится с 6:00 до 14:00, сообщает пресс-службы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Речь идет об участке с 249-го по 256-й километр автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург. В связи с этим движение транспорта организуют по маршруту: Альметьевск-Лениногорск и Альметьевск-Чупаево. После соревнований ограничение будет снято.

Напомним, в Казани на месяц ограничат движение автомобилей по улице Магистральной.

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