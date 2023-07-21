В Альметьевском районе еще в трех дворах начнут работы по проекту «Наш двор»

В данное время активные работы идут в 24 дворах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Альметьевском районе еще в трех дворах начнут работы по республиканской программе «Наш двор». На этих участках отремонтируют дороги и тротуары, установят опоры освещения, скамейки и урны, подготовят твердое покрытие для мусорных площадок, разместят детское и спортивное оборудование, сообщает пресс-служба района.

Активные работы уже идут в 24 дворах. Там специалисты монтируют борткамни, асфальтируют и устанавливают архитектурные формы. Так, в 14 дворах работы уже завершены. Из них восемь находятся в Альметьевске, а шесть - в селе Русский Акташ.

По программе «Наш двор» жители сами проявляют интерес к созданию красивых и ухоженных дворовых территорий, помогая сажать цветы и деревья. Полностью завершить эти работы планируют к 31 августа. После этого всех участников ждет «Праздник двора».

Напомним, в Казани на ремонт дворов направят 2,8 миллиарда рублей.

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