Вход на мероприятие свободный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в парке Горького 21 июля состоится первый ночной гастромаркет. Участниками мероприятия станут 13 ресторанов, городские сообщества и местные жители, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Гостей и жителей города ждут блюда локальных ресторанов, баров, бистро и фудтраков. А местные диджеи будут развлекать их своими музыкальным композициями.

Кроме того, на территории маркета установят фотобудку, столы для кикера. Также организуют любительский турнир по настольному теннису «Прыг-Скок». В нем примут участие 16 команд.

Гастромаркет будет работать с 20:00 до 00:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, гастрофест «Вкусная Казань-2023» перенесли со стадиона «Ак Барс Арена».

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