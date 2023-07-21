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НовостиОбщество21 июля 2023 5:45

Татарстан оказался лучшим регионом России в сфере производительности труда

За победу республика получила стелу и сертификат
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Республика задействовала 226 предприятий для формирования бережливого производства и повышения эффективности труда

Республика задействовала 226 предприятий для формирования бережливого производства и повышения эффективности труда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан оказался лучшим регионом России в сфере производительности труда. За победу столицу республики выбрали местом для проведения Пятого юбилейного федерального форума «Производительность 360». Республика задействовала 226 предприятий для формирования бережливого производства и повышения эффективности труда. Для принятия форума в Казани регион должен был выиграть это право, став лучшим по результатам нацпроекта «Производительность труда».

Стелу и сертификат за победу вручил заместитель министра экономразвития России Мурат Керефов.

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