Республика задействовала 226 предприятий для формирования бережливого производства и повышения эффективности труда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан оказался лучшим регионом России в сфере производительности труда. За победу столицу республики выбрали местом для проведения Пятого юбилейного федерального форума «Производительность 360». Республика задействовала 226 предприятий для формирования бережливого производства и повышения эффективности труда. Для принятия форума в Казани регион должен был выиграть это право, став лучшим по результатам нацпроекта «Производительность труда».

Стелу и сертификат за победу вручил заместитель министра экономразвития России Мурат Керефов.

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