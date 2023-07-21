В Набережных Челнах на заводе ТЭМПО произошел пожар

Дым от завода шел в сторону деревни Азьмушкино Фото: Роман ЕФРЕМОВ

Вечером 20 июля на заводе ТЭМПО в Набережных Челнах произошел пожар. От здания в сторону деревни Азьмушкино шел густой черный дым, а на кровле виднелись языки пламени.

Согласно предварительным данным, в результате возгорания пострадала не только крыша, но и два погрузчика. С огнем удалось справиться в течение часа. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Очевидцы сообщают, что слышали хлопок, официально эта информация не подтверждена.

Напомним, минувшей весной суд приостановил деятельность столовой в ТЭМПО после массового отравления.

ГК «ТЭМПО» – один из крупнейших промышленных концернов России. Предприятия группы производят металлоконструкции и сварные балки, автокомпоненты, трубы и другую продукцию.

Справиться с огнем удалось в течение часа Фото: Роман ЕФРЕМОВ

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