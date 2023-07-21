В аэропорту Казани к 2026 году закончат строительство нового терминала

Новый терминал будет способен обслуживать 3 тысячи пассажиров в час Фото: Артем ЛЕНЦ

В аэропорту Казани к 2026 году планируют закончить строительство нового пассажирского терминала. Планами поделился первый замгенерального директора аэропорта Дмитрий Алиев.

По словам спикера, идет проектирование объекта. Этот этап завершат в 2023 году. В 2024-2025 годах будут идти строительные работы.

Новый терминал будет способен обслуживать 3 тысячи пассажиров в час. Пока этот показатель в Казани равен 1,2 тысячи пассажиров.

Ранее мы сообщали, что у самолета обнаружили неисправность двигателя после взлета из аэропорта Казани.

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