В этом году отмечается 444-летие этой даты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани пройдут мероприятия, посвященные дню явления Казанской иконы Божией Матери. В этом году отмечается 444-летие этой даты.

Завтра, 21 июля, с 7.45 до 8.45 пройдет общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. В 9.00 после встречи иконы будет совершена Божественная литургия. Затем в зале приемов Богородицкого монастыря пройдет прием по случаю праздника.

В этот же день вечером в парке «Черное озеро» пройдет концерт краснодарской группы Largo. Начало в 18.00, вход свободный.

Кроме того, с 18 по 23 июля в Казани проходит фестиваль православной культуры «Казанские дни» с лекциями, мастер-классами и другими мероприятиями.

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