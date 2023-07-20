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НовостиОбщество20 июля 2023 17:39

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело из-за нехватки мест в школе и детских садах

Мест не хватает в деревне Куюки
Елена СКВОРЦОВА
Такие данные опубликовали на странице в социальных сетях приемной Председателя Следственного комитета России

Такие данные опубликовали на странице в социальных сетях приемной Председателя Следственного комитета России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело из-за нехватки мест в школе и детских садах деревни Куюки. Такие данные опубликовали на странице в социальных сетях приемной Председателя Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что по факту отсутствия мест в образовательных учреждениях возбуждено уголовное дело «Халатность». Сейчас проводится расследование.

Кроме того, дело о халатности также расследуется из-за несоответствия образовательной инфраструктуры для жителей Пестречинского района в ЖК «Усадьба Царево».

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