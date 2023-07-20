Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 17:01

Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана Орденом Дружбы

Его наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Елена СКВОРЦОВА
Также три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями

Также три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана, руководителя оркестра Казани La Primavera Рустема Абязова Орденом Дружбы. Согласно указу, подписанного главой страны, он награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, этим же знаком был отмечен председатель сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафик Хусаинов за заслуги в сельском хозяйстве.

Директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями.

— гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов — «Заслуженный строитель Российской Федерации»;

— машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов — «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»;

— ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram