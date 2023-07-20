Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана Орденом Дружбы

Также три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана, руководителя оркестра Казани La Primavera Рустема Абязова Орденом Дружбы. Согласно указу, подписанного главой страны, он награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, этим же знаком был отмечен председатель сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафик Хусаинов за заслуги в сельском хозяйстве.

Директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями.

— гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов — «Заслуженный строитель Российской Федерации»;

— машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов — «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»;

— ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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