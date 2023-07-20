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НовостиОбщество20 июля 2023 16:29

Дожди и грозы сохранятся в Татарстане до конца недели

О погоде на ближайшие дни
Марина ДОЛГОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и грозы сохранятся в Татарстане до конца недели, о погоде на ближайшие дни рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют в Татарстане теплую погоду. Днем 21, 22 и 23 июля ожидается до +26. Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки в +11.

В ближайшие дни на территории республики ожидаются дожди и грозы. Такая же погода, по предварительным данным, будет и в понедельник, 24 июля.

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