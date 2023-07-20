Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и грозы сохранятся в Татарстане до конца недели, о погоде на ближайшие дни рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют в Татарстане теплую погоду. Днем 21, 22 и 23 июля ожидается до +26. Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки в +11.

В ближайшие дни на территории республики ожидаются дожди и грозы. Такая же погода, по предварительным данным, будет и в понедельник, 24 июля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram