ФОТО: kzn.ru

В пятницу, 21 июля, в центре Казани перекроют движение из-за крестного хода, предупреждают в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут установлены по причине проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Соответствующий документ уже подписали в Исполкоме Казани.

Сообщается, что православные верующие проследуют от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря.

Ограничение движения и парковки автомобилей будет действовать с 7 утра до 13:00 на следующих участках:

- ул.Батурина, от Кремлевской транспортной дамбы до ул.Дзержинского;

- ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина;

- ул.Большая Красная, от ул.Япеева до ул.Батурина;

- ул.К.Маркса, от ул.Лобачевского до ул.Батурина;

- ул.Кремлевская, от ул.Чернышевского до площади Первого Мая;

- ул.Миславского от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского;

- ул.Профсоюзная, от ул.Чернышевского до площади Тысячелетия;

- ул.Япеева, от ул.Дзержинского до ул.Большой Красной (при необходимости);

- съезд с ул.Батурина на Кремлевскую дамбу;

- съезд с площади Первого Мая, от ул.Кремлевской до ул.Профсоюзной;

- съезд с площади Тысячелетия на ул.Батурина.

Также с 20:00 20 июля до 13:00 21 июля будет перекрыто движение по проезжей части ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Большой Красной (с исключением парковки транспорта).

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