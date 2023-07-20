Роспотребнадзор Татарстана назвал 9 непригодных для купания пляжей

Фото: Павел КЛОКОВ

9 пляжей Татарстана являются непригодными для купания, об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Вода и песок там не соответствуют нормам, поэтому Управление порекомендовало администрациям муниципалитетов установить таблички, запрещающие купание.

Так, пробы воды и песка показали несоответствие микробиологическим и санитарно-химическим нормам на казанских пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Комсомольский», и пляжах таких городов, как Набережные Челны, Лаишево, Мамадыш и Бугульма.

Также обнаружены нарушения в зонах отдыха у озер Глубокое и Большое Лебяжье.

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