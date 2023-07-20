Банк «Открытие» и ВТБ Мои Инвестиции: 45% жителей ПФО готовы инвестировать более 10 000 рублей в месяц

Около половины жителей Приволжского федерального округа готовы инвестировать более 10 000 рублей в месяц, следует из опроса, проведенного банком «Открытие» и брокером ВТБ. Наиболее интересным инвестиционным инструментом респонденты назвали акции, а самой выгодной отраслью для вложений – нефтегазовую. При этом 44% предпочли бы инвестировать с помощью роботов-советников или инвестиционных консультантов.

Ежемесячно инвестировать более 10 000 рублей могли бы 45% опрошенных, из которых 18% готовы вложить 10-20 тысяч рублей, 4% – 21-30 тысяч рублей, 8% – 31-40 тысяч рублей, 8% – 41-50 тысяч рублей. 7% респондентов готовы пополнять инвестиционный портфель на сумму более 50 тысяч рублей в месяц.

«Результаты опроса показывают существенный потенциал развития рынка в ближайшей перспективе. Если каждый второй из 26 млн инвесторов, открывших счет на Мосбирже, будет вносить более 10 тысяч рублей в месяц, чистый приток капитала на рынок превысит 1,5 трлн рублей в год. Это порядка 1/4 общего объема активов на брокерских счетах физлиц на данный момент. Хотя скорее всего темпы роста будут скромнее, считаем, что увеличение доли инвестиций в структуре сбережений населения станет трендом ближайших лет», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

71% опрошенных жителей округа в целом готовы направить на инвестиции сумму до 50 тысяч рублей. 15% заявили о готовности инвестировать 50-100 тысяч рублей, 12% – до 500 тысяч рублей, а свыше 500 тысяч рублей – 2%.

Отвечая на вопрос о целях инвестирования, 40% назвали получение дополнительного дохода, 30% – накопления на крупные покупки (квартира, ремонт, машина), 14% - сохранение капитала от инфляции,8% - накопления на пенсию.

Наиболее интересными инструментами для инвестиций 49% считают акции, 25% – драгоценные металлы и валюту, 11% – облигации, 5% – паевые фонды. Растущий интерес жителей ПФО к акциям говорит о постепенном возвращении доверия к фондовому рынку.

Ежедневно отслеживать динамику фондового рынка не готовы более 40% респондентов, 7% могут тратить на это 5-10 минут в день, 13% – от 11 минут до получаса, 24% – не более часа, 12% – более часа. Это говорит о востребованности таких инструментов как робот-советник, который самостоятельно анализирует рынок, подбирает ценные бумаги в зависимости от склонности клиента к риску и тем самым экономит время клиента, а также услуги Advisory (инвестиционных консультантов).

Отвечая на вопрос о наиболее интересных отраслях для инвестиций (можно было дать более одного вариант ответа), жители ПФО чаще других называли нефтегазовый сектор (65%), недвижимость (42%) и технологические компании (34%). 28% считают перспективной для инвестиций энергетику, 25% – финансовый сектор, 21% – металлургию, 11% – машиностроение, 5% – финтех-компании.

Также опрос показал стремление жителей округа инвестировать осознанно: сразу 44% опрошенных считают более эффективным вариантом обратиться к инвестиционному консультанту. Инвестконсультант (Advisory) помогает сформировать новый портфель или адаптировать уже существующий для достижения поставленных финансовых целей. Так инвестор экономит время на анализ рынка и при этом получить грамотно подобранный портфель ценных бумаг в соответствии с его инвестиционным горизонтом и отношением к риску.

* Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.