ВТБ проанализировал, как используют маткапитал для покупки жилья в Татарстане

За первые шесть месяцев 2023 года клиенты ВТБ в Татарстане направили свыше 600 млн рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий, из них 63% выплат жители республики потратили в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки. Средний чек выплат по республике составил 615 тысяч рублей.

По итогам полугодия Татарстан стал регионом-лидером в ПФО по числу заявлений и по объему перечисленных выплат. Кроме Татарстана, лидерами в округе по объему заявок на использование маткапитала для покупки жилья стали Оренбургская область (221 млн рублей), Самарская область (209 млн рублей), Республика Башкортостан (200 млн рублей) и Чувашская Республика (192 млн рублей).

За первое полугодие 2023 года общая сумма средств, направленных клиентами ВТБ в регионах ПФО из средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, превысила 2,2 млрд рублей.

В первом полугодии клиенты ВТБ в регионах Приволжского федерального округа чаще распоряжались средствами маткапитала в качестве первоначального взноса на ипотеку, эту цель выбрали свыше 1 900 семей и направили 1,2 млрд рублей. На частично-досрочное погашение жилищных кредитов подали 1 700 заявок общей суммой выплат в 1 млрд рублей.

В среднем за шесть месяцев текущего года семьи в регионах Приволжского округа в качестве первоначального взноса по ипотеке потратили по 620 тысяч рублей, на погашение жилищного кредита направили по 605 тысяч рублей из средств семейного капитала.

«ВТБ вместе с государством планомерно работает над упрощением и цифровизацией механизмов распоряжения средствами маткапитала через госуслуги. Мы отмечаем, что все больше татарстанских семей инвестируют выплаты от государства на покупку недвижимости, при этом в текущем году наши клиенты больше тратят средства на первоначальный взнос при покупке жилья. Причиной этому стали индексация материнского капитала в феврале 2023 году, а также улучшение условий ипотеки с господдержкой для семей с детьми», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.