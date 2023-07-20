Прокуратура Татарстана проверит «Казаньоргсинтез» из-за жалоб на загрязнение воздуха и Волги

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Татарстана проверит «Казаньоргсинтез» из-за жалоб казанцев на загрязнение воздуха и Волги, сообщает республиканский Россельхознадзор.

К проверочным мероприятиям подключатся также сотрудники Роспотребнадзора, Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и Приволжского управления Ростехнадзора. В результате проверки работы «Казаньоргсинтез» будет установлено, соблюдаются ли предприятием законы об охране окружающей среды.

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