ФОТО: kzn.ru

Опубликованы эскизы будущего сквера на Волкова в Казани, передает пресс-служба мэрии со ссылкой на институт развития города.

Сообщается, что согласно проекту на площади в 1,5 тысячи квадратных метров будут размещены амфитеатр, галереи и дворик с брандмауэрной стеной, которая сохранилась после сноса жилого дома.

Помимо этого, на территории сквера появятся качели и скамейки, а также теневые навесы.

Известно, что над проектом будущего сквера трудятся специалисты ИРГ и представители движения «Том Сойер Феста».

ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

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