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НовостиОбщество20 июля 2023 14:28

В Челнах на фасаде школы впервые появится граффити

Изображением будет украшена школа №56
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: мэрия Набережных Челнов

ФОТО: мэрия Набережных Челнов

В Челнах на фасаде школы впервые появится граффити, об этом на минувшей пресс-конференции рассказали директор Молодежного центра «Нур» Полина Трянина и главный архитектор города Малика Шамсиева.

Изображение нанесут на школу №56. Новый арт-объект будет состоять из двух частей. На сегодняшний день уже подготовлен эскиз одной из них.

Вторая часть мурала, который вскоре появится на школе с физико-математическим, станет конкурсным эскизом стрит-арт фестиваля «ФормART».

Школа №56 расположена в центре жилого микрорайона, поэтому за эскиз будут голосовать горожане.

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