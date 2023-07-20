В Казани перекроют дороги из-за проведения триатлона

Улица Пролетарская будет полностью закрыта с 7.00 до 15.40. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за проведения Казанского триатлона 12 августа в столице Татарстана будет ограничено движение по нескольким улицам.

С 5.00 до 15.45 - в одну сторону по Декабристов, от Кремлевской дамбы до Сибгата Хакима, а также в обе стороны по Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова.

С 5.00 до 14.15 - в обе стороны по Сибгата Хакима, от Абсалямова до Фатыха Амирхана, и по Бондаренко, от Сибгата Хакима до Чистопольской. По Сибгата Хакима, от Фатыха Амирхана до перекрестка с Чистопольской, приостановят движение по двум направлениям со сквозным проездом через улицы Козина и Нигматуллина. Проезд по трем правым полосам будет ограничен по Чистопольской, от Сибгата Хакима до Чистопольской, и от Чистопольской до съезда на кольцевое движение возле стадиона «Ак Барс Арена».

С 5.00 до 11.10 - от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева; по дороге под «Миллениумом», от Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до Фатыха Амирхана, 1д.

C 7.00 - до 15.40 - полностью будет закрыта улица Пролетарская, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее синоптики предупредили татарстанцев о грозах и дождях на выходных.

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