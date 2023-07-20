КФУ выплатит до 300 тысяч рублей первокурсникам-стобалльникам

Такое решение принял ректор вуза Ленар Сафин.

Казанский федеральный университет выплатит первокурсникам, набравшим 100, 200 и 300 баллов на ЕГЭ, по 100, 200 и 300 тысяч соответственно. Такое решение принял ректор вуза Ленар Сафин.

Помимо единовременной выплаты будущим студентам также предоставят жилье в Деревне Универсиады. По статистике на 19 июля в КФУ подали документы 323 стобалльника, 18 двухсотбалльников и 1 трехсотбалльник, сообщает пресс-служба университета.

Ранее лицеист Тимур Москвин рассказал, в чем секрет высоких результатов на ЕГЭ по химии и биологии.

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