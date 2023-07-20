Прижигал утюгом и пытал электрическими проводами: жителя Марий Эл признали виновным в убийстве сожительницы

Пьяный мужчина в порыве ревности выстрелил в пол из травматического пистолета. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Марий Эл. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и угрозе убийством. Трагедия произошла в августе прошлого года.

Пьяный мужчина в порыве ревности и в присутствии малолетней дочери выстрелил в пол из травматического пистолета. Затем в течение нескольких часов обвиняемый жестоко избивал женщину: нанес ей 118 ударов руками и ногами, бил головой об пол, прижигал утюгом, пытал оголенными электрическими проводами.

Желая скрыть преступление, мужчина стал угрожать дочери убийством, если та кому-либо расскажет об увиденном. В результате суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Ранее житель Йошкар-Олы забил приятеля до смерти и поджег его труп.

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