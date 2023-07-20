В Казани диверсанта, который хотел поджечь военную технику, арестовали на два месяца

Подозреваемого доставили из изолятора временного содержания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подозреваемого в подготовке поджога танкового полигона с военной техникой доставили 20 июля в Советский районный суд Казани. Ему была избрана мера пресечения - 29-летний мужчина, сторонник запрещенной в России террористической организации, заключен под стражу на два месяца.

Напомним, подозреваемый успел припрятать на территории танкового полигона для диверсии около 20 канистр с керосином. Кроме того, во время обысков в его доме изъяли приспособления для сброса боеприпасов с беспилотника.

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