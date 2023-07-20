В Казани около цирка провалился асфальт

Авария случилась из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980-го года постройки. Фото: Мэрия Казани

В среду, 19 июля, над канализационным коллектором возле Казанского цирка провалился асфальт. Заделать дыру планируют к пятнице.

Авария случилась из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. Рабочим предстоит заменить участок протяженностью 15 погонных метров.

Сейчас аварийная бригада убирает ил, мусор, камни и кирпичи из старой трубы. При этом отключать воду у горожан из-за ремонтных работ не собираются, заявили в мэрии Казани.

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