В Казани снесут еще два торговых павильона и рекламные конструкции

Собственникам дали время добровольно снести или переместить объекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани намерены снести незаконно установленные объекты. Распоряжение об этом опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Речь идет о торговых павильонах по улице Правды возле дома №10/20 и по улице Мира около дома №1. Под демонтаж также попали рекламная конструкция вблизи дома №70 по улице Литвинова и стела у дома №11б по улице Тэцовская.

Собственникам дали время добровольно снести или переместить объекты, в ином случае - власти Казани сделают это принудительно.

Ранее мы рассказывали, какие еще 5 незаконных торговых объектов снесут в Казани.

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