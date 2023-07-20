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НовостиОбщество20 июля 2023 12:06

В Казани снесут еще два торговых павильона и рекламные конструкции

Речь идет об объектах на улице Правды, Мира, Литвинова и Тэцовской
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Собственникам дали время добровольно снести или переместить объекты.

Собственникам дали время добровольно снести или переместить объекты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани намерены снести незаконно установленные объекты. Распоряжение об этом опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Речь идет о торговых павильонах по улице Правды возле дома №10/20 и по улице Мира около дома №1. Под демонтаж также попали рекламная конструкция вблизи дома №70 по улице Литвинова и стела у дома №11б по улице Тэцовская.

Собственникам дали время добровольно снести или переместить объекты, в ином случае - власти Казани сделают это принудительно.

Ранее мы рассказывали, какие еще 5 незаконных торговых объектов снесут в Казани.

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